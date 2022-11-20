Характеристики товара
Описание
Консоль ИНСИГНИЯ, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*85*15,0
Масса брутто: 21,0 кг.
Объем: 0,163
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1200 мм
- Длина400 мм
- Вес18 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки21 кг