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Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро
26 оценок
22 99055
50 990 ₽
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Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро - фото 1Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро - фото 2Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро - фото 3Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро - фото 4Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро - фото 5
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Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро

Артикул: CH-004-310
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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