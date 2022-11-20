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Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Консоль ИНСИГНИЯ, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 128*85*15,0

Масса брутто: 21,0 кг.

Объем: 0,163

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина400 мм
  • Вес18 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки21 кг

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