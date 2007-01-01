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Настоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Консоль Хопкинс
31 оценка
13 490
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стол Консоль Хопкинс производства ChiedoCover

Стол Консоль Хопкинс

Артикул: CH-025-431
31 оценка
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал столешницысосна
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Хопкинс — стильное решение для ресепшн и зон ожидания.

Современная консоль с геометрическим металлокаркасом станет элегантным дополнением отелей, ресторанов, кафе и бизнес-пространств.

Ключевые преимущества:
✔ Эффектный дизайн — асимметричный металлический узор создает современный визуальный акцент
✔ Прочность — усиленный металлокаркас с антикоррозийным покрытием
✔ Практичность — деревянная столешница устойчива к царапинам и легко очищается
✔ Функциональность — оптимальная глубина для узких пространств

Выбирая консоль Хопкинс, вы инвестируете в мебель, которая подчеркнет стиль вашего пространства. Идеальное решение для создания запоминающегося первого впечатления.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал столешницысосна
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Консоль Хопкинс - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Белый Белый
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете БукБук
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Консоль Хопкинс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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