Характеристики товара
Описание
Стол Хопкинс — стильное решение для ресепшн и зон ожидания.
Современная консоль с геометрическим металлокаркасом станет элегантным дополнением отелей, ресторанов, кафе и бизнес-пространств.
Ключевые преимущества:
✔ Эффектный дизайн — асимметричный металлический узор создает современный визуальный акцент
✔ Прочность — усиленный металлокаркас с антикоррозийным покрытием
✔ Практичность — деревянная столешница устойчива к царапинам и легко очищается
✔ Функциональность — оптимальная глубина для узких пространств
Выбирая консоль Хопкинс, вы инвестируете в мебель, которая подчеркнет стиль вашего пространства. Идеальное решение для создания запоминающегося первого впечатления.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина300 мм
- Высота1030 мм
- Материал столешницысосна
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет