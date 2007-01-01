Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1800х500, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 10, 1800х500
475 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 1Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 2Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 3Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 4Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 5Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 6Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 7Стол Лидер 10, 1800х500 - фото 8
3D-модель
Примерить в интерьере
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стол Лидер 10, 1800х500

Артикул: CH-015-606
475 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 10
Фотография товара Стол Лидер 10 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 10, 1500х500
Фотография товара Стол Лидер 10, 1500х500 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес17.6 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 500 750 16 17.6 3890
1500 500 750 16 20 4190
1800 500 750 16 22.4 4290
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 10, 1800х500 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 10, 1800х500 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5909
4 990 ₽

Стол Лидер 2

458
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99019
3 690 ₽

Стол Лидер 4

451
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 5

499
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол Лидер 6

460
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39023
3 090 ₽

Стол Лидер 9

462
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 10

494

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол Лидер 6, 700х700

495
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 4, Д700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Стол Лидер 4, Д700

460
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, основание металл, ДСП орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, основание металл, ДСП орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Стол Лидер 1, основание металл, ДСП орех

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 2, 1800*900, орех, черный, кромка ПВХ

12
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49025
3 290 ₽

Стол Лидер 9, д700, орех, белый

8
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7405
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800, венге, белый

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*800, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 940

Стол Лидер 2, 1800*800, белый, орех, кромка ПВХ

15
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, серый, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, серый, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 140

Стол Лидер 1, 1200*800, серый, белый, кромка ПВХ

13
Настоящее фото товара Стол мобильный складной сосна винтер, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной сосна винтер, белый, 25 мм, 100*70

14
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый

Товар в корзине

Стол Лидер 10, 1800х500
Стол Лидер 10, 1800х500
от 4 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности