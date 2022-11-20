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Стул Кейт складной пластиковый

12 оценок
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Стул Solar light

Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул отличается удобной и компактной конструкцией, а также грамотно подобранными материалами. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье и спинка выполнены из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С. Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам. Стулья данного типа подойдут в первую очередь для кейтеринга. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, конференций, выставок, форумов, занятий по тим-билдингу.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 116*36,5*47,5 см.
Масса брутто: 26 кг.
Объем: 0,20


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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1160 мм
  • Высота упаковки365 мм
  • Глубина упаковки475 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки26 кг

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