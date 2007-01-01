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Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный - фото 1Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный - фото 2Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный - фото 3

Стол Лидер 9, D800, серый, кромка т -образная черная, каркас черный

Артикул: CH-073-645
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Расстояние между ножек380*550 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

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