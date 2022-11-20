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Стол Лофт Фостер - фото 1

Стол Лофт Фостер

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница сосна

Размер 3000мм х 1000мм

Подстолье Чёрный муар

Размер подстолья: длина 2200мм, ширина 700мм

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Основные характеристики

  • Материал столешницысосна

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