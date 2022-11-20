Характеристики товара
Описание
Столешница сосна
Размер 3000мм х 1000мм
Подстолье Чёрный муар
Размер подстолья: длина 2200мм, ширина 700мм
Основные характеристики
- Материал столешницысосна
Столешница сосна
Размер 3000мм х 1000мм
Подстолье Чёрный муар
Размер подстолья: длина 2200мм, ширина 700мм
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Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
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