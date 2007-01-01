МИНПРОМТОРГ
от11 190₽
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
10 090₽
Оптовая цена
Стол с тонированной стеклянной столешницей
от13 490₽
Стол Консоль Хопкинс
от42 690₽
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак
от102 590₽
Оптовая цена
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орех
от14 490₽
Оптовая цена
Стол прямолинейный, 1800*700, шамони темный
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 390₽
Стол Лидер 1, 1500*900 черный, каркас серебро
МИНПРОМТОРГ
от4 190₽9
4 590 ₽
Стол Лидер 1, 1300*800, бук, шампань
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽
Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников
26 890₽
Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар
В наличии 2 шт.