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Настоящее фото товара Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый
7 оценок
28 890
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Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый - фото 1Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый - фото 2Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый - фото 3

Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый

Артикул: CH-089-020
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота340 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота340 мм
  • Материалстекло, ротанг
  • Цветкоричневый, прозрачный, темно-коричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.4 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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