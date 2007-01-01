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Настоящее фото товара Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый
7 оценок
28 890
Товар в корзине. Перейти
Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый - фото 1

Стол кофейный Датти с конусными ножками, серый/серый

Артикул: CH-089-031
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота364 мм
  • Материалстекло, ротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота364 мм
  • Материалстекло, ротанг
  • Цветсерый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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