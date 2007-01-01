Распродажа
от12 490₽38
19 990 ₽Оптовая цена
Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро
В наличии 19 шт.
от34 090₽
Оптовая цена
Стол Монте 120, Натуральное дерево
В наличии 4 шт.
от25 990₽
Оптовая цена
Стол рабочий, 2000*900, венге
МИНПРОМТОРГ
от4 390₽
Стол Лидер 1, 1300*800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от4 690₽
Стол Лидер 1,1500*900, орех, шампань, кромка ПВХ
29 590₽
Обеденный стол Декорум раздвижной, белый
В наличии 11 шт.
26 890₽
Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар
В наличии 2 шт.
18 190₽
Стол Тион-3, бетон, белый
16 090₽
Стол Тион-4, дуб натуральный, черный
Новинка
65 890₽
Стол Клор, черный/керамика белая