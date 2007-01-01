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Настоящее фото товара Стол Клир, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Клир, черный/керамика бежевая
15 оценок
27 690
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Стол Клир, черный/керамика бежевая - фото 1Стол Клир, черный/керамика бежевая - фото 2Стол Клир, черный/керамика бежевая - фото 3Стол Клир, черный/керамика бежевая - фото 4Стол Клир, черный/керамика бежевая - фото 5

Стол Клир, черный/керамика бежевая

Артикул: CH-088-587
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес46.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Клир с привычной и максимально удобной формой. Стол прямоугольный - удобно ставить к стене. Бесшовная столешница с максимальной полезной площадью и безопасными углами. Опоры разнесены максимально по краям и не мешают поставить даже крупные стулья или кресла. Тонкое подстолье обеспечивает комфортную посадку даже высоким людям. Раскладка сдвижная, +40см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес46.4 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбежевый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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