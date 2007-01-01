Мебель для медицинских учреждений и лабораторий

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для медицинских учреждений и лабораторий
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
Настоящее фото товара Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам
Настоящее фото товара Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам
Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
Настоящее фото товара Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza, произведённого компанией ChiedoCover
152 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza
Настоящее фото товара Шкаф медицинский для специальной одежды, произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф медицинский для специальной одежды
Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Настоящее фото товара Шкаф для препаратов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
16 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Шкаф для препаратов "Медицинофф"
Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Кушетка медицинская смотровая М111-03
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая MD KС, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кушетка медицинская смотровая MD KС
Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кушетка медицинская смотровая высокая М111-032
Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кушетка смотровая медицинская М111-033
Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-037, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кушетка смотровая медицинская М111-037
Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-038, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кушетка медицинская смотровая М111-038
Настоящее фото товара Шкаф лабораторный для медикаментов, произведённого компанией ChiedoCover
49 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Шкаф лабораторный для медикаментов
Настоящее фото товара Тумба лабораторная, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Тумба лабораторная
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Тумба лабораторная 3 отдела, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
5
Тумба лабораторная 3 отдела
Настоящее фото товара Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей), произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 100, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Тумба лабораторная ТЛ 100
Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 101, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Тумба лабораторная ТЛ 101
Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 103, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Тумба лабораторная ТЛ 103
Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 113, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Тумба лабораторная ТЛ 113
Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 117, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Тумба лабораторная ТЛ 117
Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
43 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Шкаф сушильный Универсал-2000Н
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX MT1, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол FIX MT1
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол массажный Профи люкс стационарный, произведённого компанией ChiedoCover
32 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол массажный Профи люкс стационарный
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 2 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
35 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол массажный Профи 2 на гидравлике
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A, произведённого компанией ChiedoCover
39 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A
Настоящее фото товара Стол массажный Практик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
40 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный Практик на гидравлике
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
43 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике
Настоящее фото товара Массажный стол двухсекционный FМ2/2, произведённого компанией ChiedoCover
46 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Массажный стол двухсекционный FМ2/2
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 3 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
47 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол массажный Профи 3 на гидравлике
Настоящее фото товара Стол массажный ММКК-1, одномоторный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол массажный ММКК-1, одномоторный
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ02, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кушетка массажная КСМ02
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ03, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кушетка массажная КСМ03
Настоящее фото товара Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная
Настоящее фото товара Кушетка массажная Эдора стационарная две секции, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кушетка массажная Эдора стационарная две секции
Настоящее фото товара Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ608 А, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кушетка массажная КСМ608 А
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38
Настоящее фото товара Массажный стол JF-AY01 две секции, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Массажный стол JF-AY01 две секции
Настоящее фото товара Стол массажный JFAL01A две секции, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный JFAL01A две секции

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют