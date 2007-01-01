Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Линси, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Линси, белый/керамика белая
7 оценок
46 490
Товар в корзине. Перейти
Стол Линси, белый/керамика белая - фото 1Стол Линси, белый/керамика белая - фото 2Стол Линси, белый/керамика белая - фото 3Стол Линси, белый/керамика белая - фото 4

Стол Линси, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-603
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес38 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол подкатной Айро, бежевый, каркас черный
Фотография товара Стол подкатной Айро, бежевый, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 240, белый
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Линси - это стильное решение для большой кухни. Керамическая столешница защищает стол от внешнего воздействия, царапин, влаги и бытовой химии. Безопасные края не травмируют случайно домочадцев. Рама скрыта под столешницей, освобождая пространство для ног. Надежные опоры располагаются так, чтобы можно было удобно сидеть даже большой компании. Это оптимальный вариант как для маленького семейного ужина, так и для дружеских встреч.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес38 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 44015
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный, без отбойников

461
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый

452
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников

450
Распродажа
Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99041
29 990 ₽Оптовая цена

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Акрюм, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Акрюм, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от81 790
Оптовая цена

Стол Акрюм, массив дуба

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, бук, черный

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09011
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, бук, черный

15
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, белый муар

13
Фотография товара Стол Ростов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ростов, произведённого компанией ChiedoCover
46 090

Стол Ростов

66
Фотография товара Стол Кёрси, черный/керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кёрси, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
86 490

Стол Кёрси, черный/керамика черная

10

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49060
45 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Инсигния 55 х 55 темный

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Зендив, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол Зендив, белый

32
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

36
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49052
33 990 ₽Оптовая цена

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Артур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Артур, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стол Артур

5
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,, произведённого компанией ChiedoCover
от33 69069
107 790 ₽Оптовая цена

Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от44 39057
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный

15
Фотография товара Стол обеденный Грау, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Грау, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
68 990

Стол обеденный Грау, белый мрамор

8
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Грей, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грей, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Стол Грей, белый/керамика белая

7
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стол Линси, белый/керамика белая
Стол Линси, белый/керамика белая
46 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности