Характеристики товара
Описание
Раздвижной стол — это функциональное и стильное решение для кухни или столовой. Благодаря продуманной конструкции, он легко трансформируется, обеспечивая дополнительное пространство для гостей и семейных ужинов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1500 мм
- Глубина750 мм
- Высота750 мм
- Вес25 кг
- МатериалМДФ, массив сосны
- Цветорех
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет