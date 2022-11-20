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Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех - фото 1Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех - фото 2

Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех

Артикул: CH-053-004
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, коричневый

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