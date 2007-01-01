Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге
5 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге - фото 1Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге - фото 2Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге - фото 3Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге - фото 4

Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге

Артикул: CH-088-237
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1500 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лутон
Фотография товара Стол Лутон от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Дувр
Фотография товара Стол Дувр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол — это функциональное и стильное решение для кухни или столовой. Благодаря продуманной конструкции, он легко трансформируется, обеспечивая дополнительное пространство для гостей и семейных ужинов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1500 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес25 кг
  • МатериалМДФ, массив сосны
  • Цветвенге

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лофт 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Стол Лофт 14

42
Фотография товара Стол Грантем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грантем, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Стол Грантем

47
Фотография товара Стол АРКОС 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 18

31
Фотография товара Cтол МОДЕРН, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
39 290
Оптовая цена

Cтол МОДЕРН, 1000x1000

47
Фотография товара Стол Брадшо, черный / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брадшо, черный / белый , произведённого компанией ChiedoCover
103 090
Оптовая цена

Стол Брадшо, черный / белый

43
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от81 49028
111 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

26
Фотография товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

49
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол ВЕГА D100 Черный, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Черный, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 39052
23 690 ₽

Стол ВЕГА D100 Черный, стекло/ черный каркас

13
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый

11
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол Vision от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Vision

41
Настоящее фото товара Стол Millton 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 640
Оптовая цена

Стол Millton 2

50
Фотография товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный

39
Фотография товара Стол обеденный Menvix, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Menvix, белый, произведённого компанией ChiedoCover
82 990
Оптовая цена

Стол обеденный Menvix, белый

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Раскладной обеденный стол Bronte, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Bronte, серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Bronte, серый

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Lambert от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lambert, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стол Lambert

14
Фотография товара Обеденный стол Декорум раздвижной, латте, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Декорум раздвижной, латте, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Обеденный стол Декорум раздвижной, латте, капучино

10
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, дуб самдал, черный муар

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, дуб самдал, черный муар

13
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, лавант, белый муар

7

Товар в корзине

Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге
Стол кухонный Тенсион, раздвижной, венге
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности