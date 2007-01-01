Характеристики товара
Описание
Круглый стол с керамикой по настолько хорошей цене - это уникальное предложение! Керамика защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол очень компактный, размещается в любом месте и не занимает пространство кухни. Больше места для вас и вашей семьи
Столешница премиум-класса
Керамика - наилучший и самый дорогой материал для обеденного стола. Она не портится от влаги, выдерживает температуру до 1000°С. Плотность керамики выше плотности металла и на ней не останутся следы от столовых приборов. Кроме того это 100% натуральный материал в отличие от разного вида пластиков
Высокая надежность материалов
Опоры данного стола - легкие, практически не занимают места и при этом удобны для использования как с кухонных уголком, так и со стульями
Цвет черный/керамика темно-серая Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1350 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Вес54.9 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка350 мм
- Цветсерый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет