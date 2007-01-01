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Настоящее фото товара Стол Мираси, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Мираси, черный/керамика черная
15 оценок
39 590
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Стол Мираси, черный/керамика черная - фото 1Стол Мираси, черный/керамика черная - фото 2Стол Мираси, черный/керамика черная - фото 3Стол Мираси, черный/керамика черная - фото 4

Стол Мираси, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-533
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000/1350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес54.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый стол с керамикой по настолько хорошей цене - это уникальное предложение! Керамика защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол очень компактный, размещается в любом месте и не занимает пространство кухни. Больше места для вас и вашей семьи

Столешница премиум-класса

Керамика - наилучший и самый дорогой материал для обеденного стола. Она не портится от влаги, выдерживает температуру до 1000°С. Плотность керамики выше плотности металла и на ней не останутся следы от столовых приборов. Кроме того это 100% натуральный материал в отличие от разного вида пластиков

Высокая надежность материалов

Опоры данного стола - легкие, практически не занимают места и при этом удобны для использования как с кухонных уголком, так и со стульями

Цвет черный/керамика темно-серая Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000/1350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес54.9 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка350 мм
  • Цветсерый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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