Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Мираж, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Мираж, белый/керамика белая
5 оценок
39 590
Товар в корзине. Перейти
Стол Мираж, белый/керамика белая - фото 1Стол Мираж, белый/керамика белая - фото 2Стол Мираж, белый/керамика белая - фото 3Стол Мираж, белый/керамика белая - фото 4

Стол Мираж, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-580
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол подкатной Айро, бежевый, каркас черный
Фотография товара Стол подкатной Айро, бежевый, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 240, белый
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современная семья оценит удобство этого лёгкого и прочного стола с большим надёжным механизмом раскладывания. Он имеет стильную овальную форму и может быть расположен вплотную к стене, что делает его идеальным выбором для любого интерьера.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол с овальной столешницей, тонкими и легкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех которые мы делали до сих пор.

Столешница премиум-класса

Овальная столешница размером 1200*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 человек за столом в сложенном виде

Высокая надежность материалов

Стол устойчив благодаря продуманной конструкции, которая гарантирует безопасность и он не сможет опрокинуться, даже при использовании в развернутом состоянии.

Цвет белый/керамика белая Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, мрамор
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Opti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900

Стол Opti

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 8903
7 050 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех, черный

5
В наличии 2 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Капри, темный камень, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Капри, темный камень, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Капри, темный камень, каркас белый

14
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол барный Octopus Bar, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Octopus Bar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол барный Octopus Bar, белый

15
Фотография товара Стол Амадей, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Амадей, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол Амадей, белый матовый

15
Фотография товара Стол Гринси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гринси, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол Гринси

84
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Рудд К 100 чёрный/белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
37 89041
63 690 ₽

Стол Рудд К 100 чёрный/белый мрамор

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лавант, черный муар

12
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300 лофт, черный муар

5
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300 мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300 мрамор белый, белый муар

13
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19033
19 570 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки

45
В наличии 18 шт.
Фотография товара Амбала стол кофейный круглый, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Амбала стол кофейный круглый, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Амбала стол кофейный круглый, натуральный

42
В наличии 27 шт.
Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
89 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый

10
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол Arki К 100 чёрный/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол Arki К 100 чёрный/слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Лидер 19, Д\800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 19, Д\800, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стол Лидер 19, Д\800

14
Фотография товара Стол из нержавеющей стали 1201ДМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол из нержавеющей стали 1201ДМ, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стол из нержавеющей стали 1201ДМ

10
Фотография товара Стол Дарья круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дарья круглый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стол Дарья круглый

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Тулип 90х73 орех кантри / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тулип 90х73 орех кантри / черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Стол Тулип 90х73 орех кантри / черный

11
Распродажа
Фотография товара Стол Пурр К 110 натур раскладной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пурр К 110 натур раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
63 59041
106 790 ₽

Стол Пурр К 110 натур раскладной

15
Новинка
Фотография товара Стол Тамео, белый, ножка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тамео, белый, ножка белая, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стол Тамео, белый, ножка белая

5
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стол Мираж, белый/керамика белая
Стол Мираж, белый/керамика белая
39 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности