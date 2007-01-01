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Настоящее фото товара Стол Мираж, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Мираж, черный/керамика черная
12 оценок
41 390
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Стол Мираж, черный/керамика черная - фото 1Стол Мираж, черный/керамика черная - фото 2Стол Мираж, черный/керамика черная - фото 3Стол Мираж, черный/керамика черная - фото 4

Стол Мираж, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-581
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современная семья оценит удобство этого лёгкого и прочного стола с большим надёжным механизмом раскладывания. Он имеет стильную овальную форму и может быть расположен вплотную к стене, что делает его идеальным выбором для любого интерьера.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол с овальной столешницей, тонкими и легкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех которые мы делали до сих пор.

Столешница премиум-класса

Овальная столешница размером 1200*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 человек за столом в сложенном виде

Высокая надежность материалов

Стол устойчив благодаря продуманной конструкции, которая гарантирует безопасность и он не сможет опрокинуться, даже при использовании в развернутом состоянии.

Цвет черный/керамика черный Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка450 мм
  • Цветчерный, мрамор
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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