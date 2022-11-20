Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ - фото 3Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ - фото 4Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ - фото 5

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-852
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт 16
Стол Лофт 16
Следующий Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Стол Лофт 16

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный

472
Стол Лидер 10, 1500x500Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 10, 1500x500

465
Стол ЛИРА-3, 1700x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена

Стол ЛИРА-3, 1700x1000

111
Стол ЛИРА-14, 1700x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
70 390
Оптовая цена

Стол ЛИРА-14, 1700x1000

126
Распродажа
Стол Лидер 3, D1200, венге, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, D1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽

Стол Лидер 3, D1200, венге, черный

467
Распродажа
Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черныйНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры черный

122
Стол Лидер 1, 1500*900Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1500*900

14
Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамикаНастоящее фото товара Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 590
Оптовая цена

Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика

7
В наличии 25 шт.
New
Стол Лидер 3, д1800, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Стол Лидер 3, д1800, орех, черный

5
New
Стол Лидер 9, d700, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 9, d700, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Стол Лидер 9, d700, орех, черный

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

150
В наличии 186 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Кейт складной пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39018
4 090 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый

33
В наличии 3532 шт.
Распродажа
Стул Oliver велюр травянойНастоящее фото товара Стул Oliver велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver велюр травяной

56
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа белый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа белый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа белый белые ножки

68
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик серебряныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик серебряный

305
В наличии 138 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

44
В наличии 5 шт.
Стул прозрачный Isy Antishock, серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

40
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр черныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver Square велюр черный

55
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитромНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 78025
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром

31
В наличии 27 шт.

Другие товары из раздела банкетные столы

Стол ОРИОН-3, D1100Настоящее фото товара Стол ОРИОН-3, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена

Стол ОРИОН-3, D1100

140
Стол ЛИРА-1, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Стол ЛИРА-1, 1200x800

129
Стол ЛИРА-3, 1600x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
65 490
Оптовая цена

Стол ЛИРА-3, 1600x1100

142
Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена

Стол ЛИРА-3, 2000/2500x1000

100
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1700x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
70 390
Оптовая цена

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1700x1000

194
Стол обеденный ХикметНастоящее фото товара Стол обеденный Хикмет, произведённого компанией ChiedoCover
89 490
Оптовая цена

Стол обеденный Хикмет

106
Стол КёльнНастоящее фото товара Стол Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Стол Кёльн

125
Стол для конференций WellmanНастоящее фото товара Стол для конференций Wellman, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490

Стол для конференций Wellman

177
Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый

5
New
Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХНастоящее фото товара Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1,1500*900, орех, кромка ПВХ

8

Товар в корзине

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ
от 4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

150
В наличии 186 шт.
Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стул Кейт складной пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39018
4 090 ₽Оптовая цена

Стул Кейт складной пластиковый

33
В наличии 3532 шт.
Распродажа
Стул Oliver велюр травянойНастоящее фото товара Стул Oliver велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver велюр травяной

56
В наличии 1 шт.