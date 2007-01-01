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Раздвижной стол Ludwis

Артикул: CH-077-059
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Ludwis - это идеальное решение для любителей функциональности и комфорта.

Его алюминиевый каркас обеспечивает прочность и долговечность, а столешница из закаленного стекла придает элегантный внешний вид.

Стол оснащен функцией удлинения на 60 см, что позволяет увеличить его размеры и создать комфортное пространство для большой компании. Он идеально подойдет для отдыха на природе или на террасе вашего дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Раздвижной стол Ludwis
Раздвижной стол Ludwis
106 190
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