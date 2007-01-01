Характеристики товара
Описание
Стол Ludwis - это идеальное решение для любителей функциональности и комфорта.
Его алюминиевый каркас обеспечивает прочность и долговечность, а столешница из закаленного стекла придает элегантный внешний вид.
Стол оснащен функцией удлинения на 60 см, что позволяет увеличить его размеры и создать комфортное пространство для большой компании. Он идеально подойдет для отдыха на природе или на террасе вашего дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет