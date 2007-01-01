Характеристики товара
Описание
Дизайн и эстетика. Круглый стол NeoDesk с керамической столешницей цвета серый мрамор — стильное решение для современных интерьеров. Элегантная текстура камня придаёт модели утончённый и дорогой вид, а нейтральный оттенок легко впишется в любой интерьер: от сканди до минимализма.
Материалы и конструкция. Столешница выполнена из прочной керамики — она устойчива к царапинам, перепадам температур и влаге, а также легко очищается. Чёрные металлические ножки обеспечивают устойчивость и визуальный контраст, подчёркивая современный характер модели.
Практичность и комфорт. Оптимальный диаметр 90 см делает этот стол удобным для размещения 2–4 человек. Высота 75 см подходит под большинство стандартных стульев. Конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, оставаясь при этом визуально лёгкой.
Универсальность. Идеален для кухни, обеденной зоны, балкона или небольшого кафе. Благодаря прочным материалам и продуманной форме может использоваться как в домашних, так и в коммерческих пространствах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки940 мм
- Глубина упаковки185 мм
- Вес упаковки47 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет