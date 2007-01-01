Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный малый Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный малый Флоу, оливковый
13 оценок
36 090
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный малый Флоу, оливковый - фото 1Стол обеденный малый Флоу, оливковый - фото 2Стол обеденный малый Флоу, оливковый - фото 3Стол обеденный малый Флоу, оливковый - фото 4Стол обеденный малый Флоу, оливковый - фото 5

Стол обеденный малый Флоу, оливковый

Артикул: CH-074-247
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина874 мм
  • Глубина867 мм
  • Высота791 мм
  • Вес34 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Эспрессо соломенный
Фотография товара Стол Эспрессо соломенный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный малый Флоу, темно- серый
Фотография товара Стол обеденный малый Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический обеденный стол Флоу имеет гармоничные пропорции и отражает актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет столу украсить любое интерьерное решение. В серию входят два стола с прямоугольной и квадратной столешницей: большой и малый соответственно. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические столы Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина874 мм
  • Глубина867 мм
  • Высота791 мм
  • Вес34 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1035 мм
  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки965 мм
  • Вес упаковки60 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лофт 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Стол Лофт 16

34
Распродажа
Фотография товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09017
13 290 ₽Оптовая цена

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Arris, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Arris, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см

37
В наличии 8 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, белый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1, 1300х800, орех, белый

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 2, 1800*900, венге, черный, кромка ПВХ

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, серебро, ясень, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, серебро, ясень, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 140

Стол Лидер 1, 1200х800, серебро, ясень, кромка ПВХ

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань

14
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, бук, антрацит, 160*60*76, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, бук, антрацит, 160*60*76

12
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, Фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, Фрост, белый муар

7

Другие товары из раздела столы на металлокаркасе

Фотография товара Стол на металлокаркасе CD-006, 2 полки, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе CD-006, 2 полки, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе CD-006, 2 полки, дуб натуральный

14
Настоящее фото товара Стол ученический Россия, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Стол ученический Россия

13
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, белый, 22 мм, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, белый, 22 мм, 140*73

13
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 22 мм, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 22 мм, 120*73

7
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, орех, антрацит, 22 мм, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, орех, антрацит, 22 мм, 120*73

15
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, белый, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, белый, 120*73

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, дуб венге, антрацит, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, дуб венге, антрацит, 140*60

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ольха, антрацит, 180*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ольха, антрацит, 180*73

9
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, орех, антрацит, 140*60, 22 мм, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, орех, антрацит, 140*60, 22 мм

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, дуб венге, белый, 140*73*76, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, дуб венге, белый, 140*73*76

7
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный малый Флоу, оливковый
Стол обеденный малый Флоу, оливковый
36 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности