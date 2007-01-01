Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань
14 оценок
8 990
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - фото 1Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - фото 2Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - фото 3

Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань

Артикул: CH-069-200
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань от компании ChiedoCover.
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500800750208490



Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань
Стол Лидер 1, 1500х800 уличный из реек, темный орех, шампань
от 8 990
