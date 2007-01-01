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Настоящее фото товара Стол обеденный малый Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный малый Флоу, черный
9 оценок
36 090
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Стол обеденный малый Флоу, черный

Артикул: CH-074-249
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина874 мм
  • Глубина867 мм
  • Высота791 мм
  • Вес34 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлический обеденный стол Флоу имеет гармоничные пропорции и отражает актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет столу украсить любое интерьерное решение. В серию входят два стола с прямоугольной и квадратной столешницей: большой и малый соответственно. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические столы Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина874 мм
  • Глубина867 мм
  • Высота791 мм
  • Вес34 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1035 мм
  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки965 мм
  • Вес упаковки60 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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