Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Artifex — элегантность и стиль для вашего интерьера.
Материалы и дизайн. Столешница стола выполнена из высококачественного МДФ с покрытием 3D бумагой толщиной 2.5 см. Круглая форма в сочетании с уникальной металлической ножкой создают стильный и изысканный образ. Цвет темного дерева прекрасно гармонирует с любым интерьером, от классических до современных.
Надежность и удобство. Стол придется по душе каждому благодаря своему неповторимому стилю и устойчивости (способен выдерживать нагрузки до 100 кг). Диаметр стола 100х100 см и высота 75 см идеально подходят для комфортной обеденной зоны. Качественная отделка и прочная конструкция делают его отличным выбором для повседневного использования.
Универсальность и применение. Современный стиль и минималистичный дизайн позволяют ему легко вписаться в различные интерьеры — от домашних кухонь и гостиных до кафе и ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки90 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет