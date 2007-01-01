Характеристики товара
Описание
Стол обеденный раскладной Либертика впечатляет своей стильной эстетикой и продуманными деталями. Белая керамическая столешница украшена утончённым мраморным рисунком с мягкими серыми и бежевыми прожилками, придающими интерьеру светлый и изысканный акцент. Такая поверхность выглядит дорого и современно, подчёркивая вкус и статус хозяев. Благодаря механизму раскладки стол легко трансформируется с 120 до 180 см, позволяя с комфортом принимать гостей и подстраиваться под любые задачи. Прочное керамическое покрытие устойчиво к царапинам, нагреву и влаге, а чёрное металлическое основание с эффектными пересекающимися ножками обеспечивает отличную устойчивость и придаёт конструкции современный характер. Стол для кухни Либертика станет центром обеденной зоны в современном, минималистичном или скандинавском интерьере. Его универсальное сочетание белой столешницы и чёрного основания легко комбинируется с разными стульями и декором, позволяя создавать гармоничные и стильные композиции для вашего дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота770 мм
- Вес66 кг
- Материал столешницыМДФ
- Модификации столаРаскладной
- Допустимая нагрузка40
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки250 мм
- Вес упаковки68 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики1330
- Изделия стопируютсяНет