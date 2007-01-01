Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Либертика 120*80 см керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Либертика 120*80 см керамика белая
7 оценок
38 000
Товар в корзине. Перейти
Стол Либертика 120*80 см керамика белая - фото 1Стол Либертика 120*80 см керамика белая - фото 2Стол Либертика 120*80 см керамика белая - фото 3Стол Либертика 120*80 см керамика белая - фото 4Стол Либертика 120*80 см керамика белая - фото 5

Стол Либертика 120*80 см керамика белая

Артикул: CH-080-604
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес66 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный раскладной Либертика впечатляет своей стильной эстетикой и продуманными деталями. Белая керамическая столешница украшена утончённым мраморным рисунком с мягкими серыми и бежевыми прожилками, придающими интерьеру светлый и изысканный акцент. Такая поверхность выглядит дорого и современно, подчёркивая вкус и статус хозяев. Благодаря механизму раскладки стол легко трансформируется с 120 до 180 см, позволяя с комфортом принимать гостей и подстраиваться под любые задачи. Прочное керамическое покрытие устойчиво к царапинам, нагреву и влаге, а чёрное металлическое основание с эффектными пересекающимися ножками обеспечивает отличную устойчивость и придаёт конструкции современный характер. Стол для кухни Либертика станет центром обеденной зоны в современном, минималистичном или скандинавском интерьере. Его универсальное сочетание белой столешницы и чёрного основания легко комбинируется с разными стульями и декором, позволяя создавать гармоничные и стильные композиции для вашего дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес66 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Модификации столаРаскладной
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Вес упаковки68 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики1330
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

37
Распродажа
Фотография товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от88 99024
116 990 ₽Оптовая цена

Стол Селин 180-260*90 керамика темная

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас

32
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры черный

134
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
42 59023
55 290 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массив

192
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
46 29021
57 990 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив

173
Фотография товара Стол Бран кантри орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бран кантри орех, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стол Бран кантри орех

65
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 99027
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Кессел, массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Кессел, массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от99 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Кессел, массив-дуба

6
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29044
14 590 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница

14

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол обеденный Джан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Джан, произведённого компанией ChiedoCover
от110 490
Оптовая цена

Стол обеденный Джан

160
Фотография товара Стол Dolce, дуб античный, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dolce, дуб античный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Стол Dolce, дуб античный, мдф

40
Фотография товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Seville, мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Seville, мрамор, закаленное стекло

43
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
39 99011
44 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево

26
В наличии 11 шт.
Хит
Настоящее фото товара Стол обеденный Belle 180х90 белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99028
89 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Belle 180х90 белый мрамор

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Натуральное дерево/Слоновая кость

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Сидни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сидни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Сидни, белый

9
Фотография товара Стол обеденный Tressa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Tressa, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Стол обеденный Tressa

10
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол обеденный Desk от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Desk, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стол обеденный Desk

15
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стол Либертика 120*80 см керамика белая
Стол Либертика 120*80 см керамика белая
38 000
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности