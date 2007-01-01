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Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 20
30 оценок
2 49031
3 590 ₽
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Чехол для стола 20

Артикул: CH-000-743
30 оценок
Основные характеристики
  • Расстояние между ножек500 мм
  • Материалгабардин, журавинка, мати, ричард
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.

Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.

Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Чехол можно сшить на любой стол.

Цвет чехла может быть любым.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Расстояние между ножек500 мм
  • Материалгабардин, журавинка, мати, ричард
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Диаметр см Оптовая цена руб
Габардин 300 (со швом) 2490
Журавинка 300 (со швом) 4390
Мати 300 (со швом) 6590
Ричард 300 (без шва) 9490
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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