Чехол для стола 20
1 890 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Габардин
|300
|1890
|2460
|Журавинка
|300
|3090
|4000
|Мати
|300
|3990
|5200
|Ричард
|300
|4350
|5650
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