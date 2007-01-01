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Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
34 оценки
8 690
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ларедо белый/ бук - фото 1Стол обеденный Ларедо белый/ бук - фото 2Стол обеденный Ларедо белый/ бук - фото 3Стол обеденный Ларедо белый/ бук - фото 4Стол обеденный Ларедо белый/ бук - фото 5

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

Артикул: CH-006-403
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес16 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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