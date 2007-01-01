Характеристики товара
Описание
Современная и практичная плетёная мебель из искусственного ротанга - сочетает в себе эстетичность, функциональность и высокое качество материалов, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Вес13.25 кг
- Материал столешницыHPL
- Цветкоричневый, черный, натуральный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки13.65 кг
- Объём упаковки0.48 м3
- Изделия стопируютсяНет