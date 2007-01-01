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Настоящее фото товара Стол обеденный Брилл круглый, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Брилл круглый, натуральный
10 оценок
30 590
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Стол обеденный Брилл круглый, натуральный - фото 1Стол обеденный Брилл круглый, натуральный - фото 2Стол обеденный Брилл круглый, натуральный - фото 3

Стол обеденный Брилл круглый, натуральный

Артикул: CH-089-041
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес13.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современная и практичная плетёная мебель из искусственного ротанга - сочетает в себе эстетичность, функциональность и высокое качество материалов, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес13.25 кг
  • Материал столешницыHPL
  • Цветкоричневый, черный, натуральный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки13.65 кг
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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