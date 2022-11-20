Характеристики товара
Описание
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 150*100*17 2короб: 35*20*68 3короб: 85*55*8
Вес брутто:
1короб: 39 кг 2короб: 15 кг 3короб: 10 кг
Объем:
1короб: 0,25 2короб: 0,05 3короб: 0,04
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400/1800 мм
- Длина900 мм
- Вес58 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки64 кг