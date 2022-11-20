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Стол обеденный Сиэтл

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Стол обеденный Орландо

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.

3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 150*100*17 2короб: 35*20*68 3короб: 85*55*8
Вес брутто:
1короб: 39 кг 2короб: 15 кг 3короб: 10 кг
Объем:
1короб: 0,25 2короб: 0,05 3короб: 0,04

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1400/1800 мм
  • Длина900 мм
  • Вес58 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки64 кг

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