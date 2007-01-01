Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Атланта раскладной 160-200*90 белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Глубина2000 мм
- Высота760 мм
- Вес80 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл, МДФ
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки1700 мм
- Вес упаковки89 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики1700
- Изделия стопируютсяНет