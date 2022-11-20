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Стол обеденный Атланта

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Стул Kongsberg изумруд

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Столешница и ножка стола выполнены в едином стиле, светлая глянцевая поверхность идеально сочетается с деревянными вставками. Красивая форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.

3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 170*100*19
2короб: 85,5*37*33
3короб: 89*48*5
Вес брутто:
1короб: 49 кг
2короб: 17 кг
3короб: 23 кг
Объем:
1короб: 0,32
2короб: 0,1
3короб: 0,02

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2000 мм
  • Длина900 мм
  • Вес80 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл, МДФ
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.44 м3
  • Вес упаковки89 кг

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