Характеристики товара
Описание
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Столешница и ножка стола выполнены в едином стиле, светлая глянцевая поверхность идеально сочетается с деревянными вставками. Красивая форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 170*100*19
2короб: 85,5*37*33
3короб: 89*48*5
Вес брутто:
1короб: 49 кг
2короб: 17 кг
3короб: 23 кг
Объем:
1короб: 0,32
2короб: 0,1
3короб: 0,02
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Длина900 мм
- Вес80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл, МДФ
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.44 м3
- Вес упаковки89 кг