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Стол офисный Лофт

15 оценок
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Cтол барный НАНТ, черный, D900
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Cтол барный НАНТ, черный, D900

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота745 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина750 мм
  • Материалмрамор, массив, сосна, дерево
  • Цветчерный

Выполненные заказы

Стол офисный Лофт, венге
Стол офисный Лофт, венгеСтол офисный Лофт, венгеСтол офисный Лофт, венге
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