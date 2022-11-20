Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота745 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина750 мм
- Материалмрамор, массив, сосна, дерево
- Цветчерный
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стеновые панели Гамбург
Слэб Тавда
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4
Стол круглый Ориллия
Комплект из 2 лежаков и столика Fiji
Стул Олимпия
Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди