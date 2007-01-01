от27 490₽
Барный стол Хансевилл
от11 090₽
Оптовая цена
Стол Солифлюкс
от15 890₽
Оптовая цена
Стол Брик M 120, Оникс/ черный
В наличии 25 шт.
Распродажа
от31 590₽59
76 590 ₽Оптовая цена
Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас
В наличии 1 шт.
14 065₽
Оптовая цена
Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 290₽11
4 790 ₽
Стол Лидер 1, 1500х800, венге, каркас - белый
МИНПРОМТОРГ
от4 190₽9
4 590 ₽
Стол Лидер 1, 1300*800, белый серебро
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽18
4 690 ₽
Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, белый, кромка ПВХ, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от3 740₽
Стол Лидер 1, 1200*600, ясень, черный, кромка ПВХ, без отбойников
МИНПРОМТОРГ
от11 190₽
Стол Лидер 1, уличный из реек, 1200х800, светлый орех, шампань