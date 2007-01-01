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Стол пластиковый журнальный прямоугольный Hola, антрацит - фото 1Стол пластиковый журнальный прямоугольный Hola, антрацит - фото 2

Стол пластиковый журнальный прямоугольный Hola, антрацит

Артикул: CH-076-521
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 92х52х45 Цвет поверхности : антрацит Материал поверхности : полипропилен с добавлением стекловолокна Допустимая нагрузка : 80 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота450 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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