Характеристики товара
Описание
Подкатной столик – это универсальный элемент мебели, который станет незаменимым в любом интерьере. Мобильность и компактность делает его крайне функциональными для использования в гостиной или спальне. Благодаря небольшим габаритам столик не перегружает пространство в отличии от стационарных больших столов или кофейных столиков.
Основание 1 (ближе к полу) - Ø 420 мм.
Основание 2 (ближе к боковинам) - Ø 380 мм.
Расстояние от нижней части основания до полки - 186 мм.
Колесики выполнены из пластика.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота600 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия