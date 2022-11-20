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Стол подкатной Акцент 2, орех

Артикул: CH-053-251
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подкатной столик – это универсальный элемент мебели, который станет незаменимым в любом интерьере. Мобильность и компактность делает его крайне функциональными для использования в гостиной или спальне. Благодаря небольшим габаритам столик не перегружает пространство в отличии от стационарных больших столов или кофейных столиков.

Основание 1 (ближе к полу) - Ø 420 мм.
Основание 2 (ближе к боковинам) - Ø 380 мм.
Расстояние от нижней части основания до полки - 186 мм.
Колесики выполнены из пластика.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота600 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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