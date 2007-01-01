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Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - фото 1Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - фото 2Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
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Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, D1800, белый, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, D1800, белый, орех производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, D1800, белый, орех производства ChiedoCover

Стол Лидер 3, D1800, белый, орех

Артикул: CH-068-516
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 5090
1500 750 16 36.0 5790
1800 750 16 47.0 6790
1200 760 26 45.4 8090
1500 760 26 66.5 9390
1800 760 26 92.2 10190


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Варианты каркаса

Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 3, D1800, белый, орех - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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