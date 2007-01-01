Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина600 мм
- Высота760 мм
- Цветорех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый
Cтол раздвижной Стокгольм прямоугольный 140-175 см массив дуба тон натуральный