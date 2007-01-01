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Стол рабочий, темный шимо, 120*73 - фото 1

Стол рабочий, темный шимо, 120*73

Артикул: CH-072-970
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Арго А-002 Орех 1200x730x760

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота760 мм
  • Цветсветлое дерево

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