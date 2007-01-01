Характеристики товара
Описание
Cтильный прямоугольный стол с высококачественной керамической столешницей и надежными опорами.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактный стол который всегда готов увеличить свой размер для вас благодаря своей вставке, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием
Столешница премиум-класса
Керамическая столешница без швов упрощает уборку и использование. Высокая плотность материала исключает повреждения от посуды, выдерживая до 1000°C. Натуральное происхождение гарантирует устойчивость к влаге и долговечность – преимущества перед пластиковыми аналогами.
Высокая надежность материалов
У стола Кольт максимально удобная центральная опора. Сидящие разместятся с комфортом в любом месте столешницы - будь то середина или края стола
Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300/1700 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес53.9 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет