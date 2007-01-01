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Настоящее фото товара Стол Кольт, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кольт, черный/керамика белая
15 оценок
34 190
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Стол Кольт, черный/керамика белая - фото 1Стол Кольт, черный/керамика белая - фото 2Стол Кольт, черный/керамика белая - фото 3

Стол Кольт, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-594
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300/1700 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес53.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Cтильный прямоугольный стол с высококачественной керамической столешницей и надежными опорами.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактный стол который всегда готов увеличить свой размер для вас благодаря своей вставке, удобный и очень практичный стол с оптимальной формой столешницы и очень надежным основанием

Столешница премиум-класса

Керамическая столешница без швов упрощает уборку и использование. Высокая плотность материала исключает повреждения от посуды, выдерживая до 1000°C. Натуральное происхождение гарантирует устойчивость к влаге и долговечность – преимущества перед пластиковыми аналогами.

Высокая надежность материалов

У стола Кольт максимально удобная центральная опора. Сидящие разместятся с комфортом в любом месте столешницы - будь то середина или края стола

Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1300/1700 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес53.9 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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