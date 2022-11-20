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Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор - фото 1

Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Толщина столешницы1.8 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый

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