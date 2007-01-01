Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Даймакс 110*110 столешница темное дерево ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина1100 мм
- Высота770 мм
- Диаметр1100 мм
- Вес15.4 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый, черный, золотой
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки1870 мм
- Вес упаковки18.8 кг
- Объём упаковки0.57 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет