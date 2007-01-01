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Настоящее фото товара Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор
26 оценок
16 99038
26 990 ₽
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Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор - фото 1Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор - фото 2Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор - фото 3Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор - фото 4Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор

Артикул: CH-036-875
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота770 мм
  • Диаметр1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Даймакс 110*110 столешница темное дерево ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота770 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Вес15.4 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый, черный, золотой
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки1870 мм
  • Вес упаковки18.8 кг
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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