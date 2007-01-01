Характеристики товара
Наименование: Стол раздвижной One 2, 138(193)*85, дуб канзас, лдсп
Материал: ЛДСП / HPL пластик
Материал столешницы: ЛДСП
Цвет: Дуб канзас / белый матовый
Цвет столешницы: дуб канзас
Материал основания: HPL пластик
Цвет основания: белый матовый
Механизм трансформации: раздвижной
Длина, мм: 1380
Ширина, мм: 850
Высота, мм: 760
Кол-во персон: 8
Гарантийный срок: 24 мес.
Код товара: 60779
Срок службы: 5 лет
Страна производства: Беларусь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
