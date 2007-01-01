Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина 138/193 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина 138/193 см
Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина 138/193 см

Артикул: CH-030-971
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина1380/1930 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота760 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Наименование: Стол раздвижной One 2, 138(193)*85, дуб канзас, лдсп
Материал: ЛДСП / HPL пластик
Материал столешницы: ЛДСП
Цвет: Дуб канзас / белый матовый
Цвет столешницы: дуб канзас
Материал основания: HPL пластик
Цвет основания: белый матовый
Механизм трансформации: раздвижной
Длина, мм: 1380
Ширина, мм: 850
Высота, мм: 760
Кол-во персон: 8
Гарантийный срок: 24 мес.
Код товара: 60779
Срок службы: 5 лет
Страна производства: Беларусь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1380/1930 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота760 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Механизмраздвижной
  • РазмерКоличество персон:
  • Размер упаковки130/80/15 см
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

