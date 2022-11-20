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Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см - фото 1Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см - фото 2Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см - фото 3

Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см

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Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп
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Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1390 мм
  • Вес25 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяпластик
  • РазмерКоличество персон:
  • Цветбелый, черный
  • Размер упаковки120/85/15 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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