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Настоящее фото товара Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло
71 оценка
22 19019
27 090 ₽
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Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло - фото 1
Распродажа

Стол Патриция, прозрачный, закаленное стекло

Артикул: CH-030-925
71 оценка
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес24.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Простая прямоугольная форма стола DARIO позволит легко вписать его в современный интерьер. Под столешницей есть доплнительная полка, которая может так же использоваться.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес24.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяхром
  • РазмерКоличество персон: 4
  • Размер упаковки44/44/44 см
  • Цветсеребряный, прозрачный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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