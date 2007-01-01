Характеристики товара
Описание
Простая прямоугольная форма стола DARIO позволит легко вписать его в современный интерьер. Под столешницей есть доплнительная полка, которая может так же использоваться.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Вес24.5 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяхром
- РазмерКоличество персон: 4
- Размер упаковки44/44/44 см
- Цветсеребряный, прозрачный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет