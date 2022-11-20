Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина720 мм
- Длина1180 мм
- Вес15 кг
- Материал подстольяЛДСП
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон: 6
- Цветкоричневый
- Размер упаковки125/8/73 см
- Страна изготовленияБеларусь
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