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Качели Lyan трехместные из лиственницы

Артикул: CH-077-434
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Lyan – комфортные 3-х местные качели из лиственницы.

Современная классика в изысканном исполнении.

Качели можно легко разложить, и они превратятся в большой лежак, на котором можно комфортно вздремнуть на свежем воздухе.

Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.

Выполнены из экологически чистых материалов.

Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2050 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота1770 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Качели Lyan трехместные из лиственницы
Качели Lyan трехместные из лиственницы
137 390
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