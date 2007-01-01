Характеристики товара
Описание
Lyan – комфортные 3-х местные качели из лиственницы.
Современная классика в изысканном исполнении.
Качели можно легко разложить, и они превратятся в большой лежак, на котором можно комфортно вздремнуть на свежем воздухе.
Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.
Выполнены из экологически чистых материалов.
Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2050 мм
- Ширина1300 мм
- Высота1770 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет