Характеристики товара
Описание
Lian – комфортные 3-х местные качели из стали.
Современная классика в изысканном исполнении.
Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.
Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2240 мм
- Ширина1270 мм
- Высота1860 мм
- Материал каркасасталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет