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Качели Lian трехместные из стали

Артикул: CH-077-432
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Lian – комфортные 3-х местные качели из стали.

Современная классика в изысканном исполнении.

Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.

Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2240 мм
  • Ширина1270 мм
  • Высота1860 мм
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Качели Lian трехместные из стали
Качели Lian трехместные из стали
62 390
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