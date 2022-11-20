Фотография Стол с качелями - лофт, шестиместная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол с качелями - лофт, шестиместная

4.8
Оптовая цена
62 990 ₽
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Стол с качелями - лофт, шестиместная
Стол с качелями - лофт, шестиместная
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Стол с качелями - лофт, шестиместная

4.8
62990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл, дерево
  • Цветбелый, коричневый

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