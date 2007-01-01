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Стол садовый Флакс 80, серый

Артикул: CH-028-529
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямоугольный стол современного дизайна из алюминия с матовым порошковым покрытием серого цвета. Стол позволяет разметить 6-8 человек. Может эксплуатироваться как на открытом воздухе так и в помещении. Хорошо впишется с любой интерьер и станет отличным дополнением загородного дома, террасы или зоны отдыха. Прочный и легкий алюминиевый каркас стола вы обязательно оцените при эксплуатации. Стол может быть дополнен стульями или креслами из этой же коллекции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота750 мм
  • Вес32 кг
  • СоставНержавеющий аллюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки34 кг

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Товар в корзине

Стол садовый Флакс 80, серый
Стол садовый Флакс 80, серый
25 090
В корзине

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