Настоящее фото товара Стол Керис, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Керис
6 оценок
35 090
Стол Керис - фото 1Стол Керис - фото 2Стол Керис - фото 3Стол Керис - фото 4Стол Керис - фото 5Стол Керис - фото 6
3D-модель
Стол Керис

Артикул: CH-071-157
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес87,32 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес87,32 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Стол Керис
Стол Керис
35 090
