Характеристики товара
Описание
Изысканность и простота дизайна сочетается с универсальностью его использования. Он может быть журнальным, письменным или столиком для игры.
В производстве использованы высокопрочные, экологичные материалы и качественная фурнитура.
Ниша: высота — 84мм, глубина — 590мм (сквозная)
Толщина столешницы — 20мм
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Высота442 мм
- Материал каркасафанера, гнутоклееный шпон, МДФ
- Цветбежевый, венге
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки85 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки15.50 кг