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Стол Сканди, бежевый, ниша венге - фото 1Стол Сканди, бежевый, ниша венге - фото 2Стол Сканди, бежевый, ниша венге - фото 3Стол Сканди, бежевый, ниша венге - фото 4Стол Сканди, бежевый, ниша венге - фото 5Стол Сканди, бежевый, ниша венге - фото 6

Стол Сканди, бежевый, ниша венге

Артикул: CH-053-248
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканность и простота дизайна сочетается с универсальностью его использования. Он может быть журнальным, письменным или столиком для игры.

В производстве использованы высокопрочные, экологичные материалы и качественная фурнитура.

Ниша: высота — 84мм, глубина — 590мм (сквозная)
Толщина столешницы — 20мм

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота442 мм
  • Материал каркасафанера, гнутоклееный шпон, МДФ
  • Цветбежевый, венге
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки85 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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