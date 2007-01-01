Характеристики товара
Описание
Столы Фраска– инновационная разработка для компактного использования. Максимальная функциональность обеспечивается возможностью складывая столешницы, что упрощает складирование и хранение в зимний период. Идеальный вариант для летних веранд ресторанов и кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота730 мм
- Материал столешницыHPL
- Материал каркасаалюминий
- Модификации столаСкладной
- Цветбелый
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки12.3 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет