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Настоящее фото товара Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый
12 оценок
34 890
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Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый - фото 1Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый - фото 2Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый - фото 3Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый - фото 4Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый - фото 5

Стол складной квадратный Фраска Мини 70, белый

Артикул: CH-089-107
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота730 мм
  • Материал столешницыHPL
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столы Фраска– инновационная разработка для компактного использования. Максимальная функциональность обеспечивается возможностью складывая столешницы, что упрощает складирование и хранение в зимний период. Идеальный вариант для летних веранд ресторанов и кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота730 мм
  • Материал столешницыHPL
  • Материал каркасаалюминий
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки12.3 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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